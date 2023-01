Berlino: le dimissioni della ministra della Difesa Christine Lambrecht sulla gaffe Ucraina

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Il cancelliere tedesco Scholz ha perso un pezzo del suo governo con le dimissioni di ieri della collega di partito Christine Lambrecht, titolare della Difesa e, in passato ministra della Giustizia e della Famiglia. Le dimissioni sono arrivate dopo un gaffe nei confronti dell'Ucraina: Lambrecht nella notte dello scorso Capodanno aveva mandando in rete un video nel quale parlava della guerra in Ucraina sullo sfondo dei botti e dei fuochi d'artificio che a Berlino erano particolarmente evidenti. Uno scivolone politico che non ha lasciato molte scelte. Il cancelliere ha ringraziato Lambrecht aggiungendo che rispetta la sua scelta. Lo stesso ha fatto la titolare degli Esteri, la verde Annalena Baerbock, sommando un empatico: «Abbiamo lavorato molto bene insieme». Lambrecht era partita da subito con il piede sbagliato. Nel corso del suo periodo alla guida della Difesa, la ministra ha poi inanellato una serie di gaffe grandi e piccole, precipitando a fondo della lista sulla popolarità dei membri dell'esecutivo, una posizione da cui non è mai riuscita a risalire. L'aggravante del caso della 57enne è che non è stata vittima dell'instabilità politica ormai parte costitutiva del gabinetto Scholz. - (PRIMAPRESS)