Avellino: arrestati due "no-mask" per una bomba carta fatta esplodere negli uffici del centro per l'impiego

(PRIMAPRESS) - AVELLINO - I fatti risalgono al maggio 2020 quando fu fatta esplodere una bomba carta nel centro dell'impiego di Avellino per protestare contro le misure Covid. A seguito delle indagini questa mattina sono state arrestate dai Carabinieri di Avellino, due persone per aver progettato, costruito e fatto esplodere l'ordigno che fece ingenti danni al centro per l'impiego di Avellino. Un attentato realizzato contro le misure anti-Covid decise dal governo Conte. Gli arrestati sono Ubaldo Pelosi,51 anni, e Carmine Bassetti di 48. Secondo i Ros di Napoli si tratta di "no-mask" appartenenti alle frange più estreme del movimento. Dovranno rispondere anche dei reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico. - (PRIMAPRESS)