Attacco hacker Campari: dall'azienda arrivano le scuse e le raccomandazioni a clienti e fornitori per proteggersi da messaggi sospetti

(PRIMAPRESS) - MILANO - L’attacco hacker di cui è stato vittima, lo scorso mese, Campari Group ha compromesso irrimediabilmente alcuni dati personali ed aziendali.

I vertici del famoso brand di beverage hanno inviato una comunicazione a dipendenti, clienti, fornitori e partner commerciali che possono aver subito disagi dal ransomwere che ha infettato la rete. Sul grave incidente sono ancora in corso le indagini da parte della Polizia Postale.

Tra i dati sottratti dal database dell’azienda risultano esserci una parte di contatti e documenti d’identità, del personale dipendente, di fornitori di consulenti, giornalisti e alcuni contratti e documenti contabili riferiti alla consociata Campari America LLC. Nessun rischio per carte di credito, invece perché non detenute e per le password personali che sono tutte crittografate.

Dall’azienda arriva, dunque, la raccomandazione di non rispondere a richieste o messaggi sospetti (soprattutto in relazione ai pagamenti, come la modifica dei dettagli di pagamento o la richiesta di password o informazioni sul conto bancario); e di non aprire alcun link a meno che non si sia assolutamente sicuri che provenga da una fonte affidabile. - (PRIMAPRESS)