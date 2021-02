Assicurazioni socio-sanitarie: Sham Italia affida il Risk Management a Francesca Rubboli

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sham, il ramo assicurativo nella gestione dei rischi dei servizi medico-sanitari del gruppo francese Relyens, ha affidato a Francesca Rubboli la direzione del comparto di Risk Management della Business Unit Italiana. Con diversi anni di esperienza come responsabile del servizio Clinical risk management, Francesca Rubboli ha ricoperto il ruolo di Risk Manager collaborando sia con enti pubblici che privati specializzati in servizi medico-sanitari. Esperta nell’analisi di contesti organizzativi complessi, ha implementato progetti di miglioramento delle prestazioni e di prevenzione di eventi avversi interfacciandosi con le strutture operative e direzionali di numerose aziende ospedaliere, specializzandosi in gestione del rischio clinico. Ha collaborato con il Tavolo tecnico Rischio clinico per il Ministero della Salute italiano, svolto attività di docenza presso il MIP - Politecnico di Milano, School of Management e in diverse altre istituzioni. Con la sua nomina, l’azienda intende proseguire nel suo percorso di consolidamento e crescita all’interno del mercato italiano. Francesca Rubboli risponderà a Roberto Ravinale, Direttore Esecutivo della Business Unit italiana, e avrà la responsabilità del team Risk Management di Sham in Italia consolidatosi in questi anni. - (PRIMAPRESS)