Arresto San Suu Kyi: la condanna di Onu e USA: “Affronto alla giustizia”. Ma come isolare il governo militare?

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - L'Alto commissario Onu per i diritti umani Bachelet deplora la condanna a 4 anni di carcere per San Suu Kyi da parte del regime militare birmano "in un processo truccato,con una procedura segreta in un tribunale controllato dai militari non è altro che motivata politicamente.Non solo nega la libertà alla leader deposta, ma chiude al dialogo". E dagli Usa il segretario di Stato Blinken ha definito la condanna della Nobel per la Pace "un affronto alla giustizia". Ma quali saranno le mosse successive per isolare il governo militare del Myanmar? - (PRIMAPRESS)