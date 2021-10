Amministrative, Salvini (Lega): “Avremmo voluto vincere a Roma. Ora l’obiettivo è vincere le Politiche”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Se uno viene eletto da una minoranza della minoranza è un problema non per un partito, ma per la democrazia".Così il leader della Lega, Salvini. "Avremo preferito vincere a Roma, ma i cittadini hanno sempre ragione. Il dato su cui ragionare è il non voto, che in alcuni quartieri ha superato il 70%. La campagna a parlare di fascisti che stanno solo sui libri di scuola,lascia i cittadini da un'altra parte"."Passiamo da 8 a 10:al momento il Centrodestra ha più sindaci rispetto 15 giorni fa.Il nostro obiettivo è vincere Politiche". - (PRIMAPRESS)