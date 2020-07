Addio all'attore Gianrico Tedeschi: oltre mezzo secolo vissuto in teatro e nelle famiglie italiane con Carosello

(PRIMAPRESS) - NOVARA - Addio all’attore Gianrico Tedeschi morto ieri nella sua casa di Pettenasco sul lago d’Orta. Lo scorso aprile aveva festeggiato 100 anni, ricevendo anche un messaggio di auguri dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Anche per chi non lo ha conosciuto come brillante autore di teatro lavorando accanto a registi come Giorgio Strehler e Luchino visconti e in autentici capolavori come Enrico IV e la Dodicesima Notte di Shakespeare, è entrato nelle case degli italiani con il Carosello e la pubblicità di spot per le caramelle Sperlari e il formaggio Philadelphia. La sua lunga carriera lo ha portato a collaborare con registi come Luchino Visconti e recitare in film, progetti televisivi e teatrali di grande successo. In gioventù era stato internato nei campi di concentramento di Beniaminovo, Sandbostel e Wietzendorf, dove aveva conosciuto Giovannino Guareschi. - (PRIMAPRESS)