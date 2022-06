9 giugno visita von der Leyen a Roma: al Quirinale e per il New European Bauhaus

(PRIMAPRESS) - ROMA - La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, giovedì 9 giugno sarà a Roma in visita privata al Quirinale, dove sarà ricevuta dal presidente della Repubblica Mattarella. Von der Leyen, nella Capitale, dovrebbe partecipare ad un evento legato al New European Bauhaus, progetto lanciato dall'Ue per combinare design e sostenibilità. L'intero programma della missione a Roma della numero uno dell'esecutivo europeo, tuttavia, non è stato ancora ufficializzato. - (PRIMAPRESS)