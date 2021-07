11 Luglio 2021: la giornata delle sfide tra politica e competizioni sportive. Sugli spalti Elisabetta II e Mattarella

(PRIMAPRESS) - ROMA - Che la giornata di oggi 11 luglio animerà le discussioni dei prossimi giorni è scontato. Da un lato la politica con lo scontro interno al M5S per la riforma della giustizia approvata dal Consiglio dei Ministri anche con il parere favorevole dei grillini che oggi si interrogheranno se sia stato giusto o sbagliato, e dall’altro la doppia sfida dell’Italia dello sport in Inghilterra: a Wembley per la finale di calcio Euro 2020 tra Italia ed Inghilterra e a Wimbleton per il prestigioso torneo di tennis che vedrà contrapporsi Matteo Berrettini e Novak Djokovic.

Sul Campo Centrale dell'All England Club, Berrettini punta a coronare un suo sogno e allo stesso riportare il tennis italiano nel gotha internazionale. Il 25enne romano, primo tennista italiano arrivato alla finale dello Slam londinese, alle 15 sfida il numero 1 del mondo. Djokovic va a caccia del terzo titolo di fila e il sesto in assoluto sull'erba londinese. Il fuoriclasse serbo gioca la 30esima finale in un torneo dello Slam, ha vinto 19 titoli major: tutti numeri che rafforzano il suo status di favorito. A Berrettini sono arrivati gli auguri su twitter della nazionale ma anche del vicepresidente Uefa, Zbigniew Boniek.

Alle 21, invece, a circa 20 km da Wimbledon, si disputa la finale di Euro 2020 con l’Italia di mister Mancini in campo e che con ogni probabilità confermerà la stessa formazione che ha affrontato la Spagna in semifinale. Il ruolo di terzino sinistro lasciato libero da Spinazzola (che sarà a Wembley con la squadra) verrà occupato nuovamente da Emerson Palmieri, mentre sul lato opposto confermato ancora Di Lorenzo. Nessun dubbio sulla coppia centrale composta da Bonucci e Chiellini, mentre a centrocampo agiranno ancora Verratti, Jorginho e Barella. Confermato anche il tridente offensivo, con Chiesa che vince ancora il ballottaggio con Berardi e completerà il reparto composto da Immobile e Insigne.

Sugli spalti dello stadio londinese il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Regina Elisabetta II. - (PRIMAPRESS)