Zaporizhzhia: oggi la visita del team Aiea per verificare l’efficenza della centrale nucleare ucraina in mano ai russi

UCRAINA - Il direttore dell'Aiea, Grossi, è in arrivo alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina, occupata dalle forze armate della Federazione Russa. La de- legazione dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica arriverà in mattinata e ripartirà nel pomeriggio. Ne dà conto l'agenzia russa Tass. Si tratta della seconda visita di Grossi alla più grande centrale nucleare europea dall'inizio del conflitto per monitorarne l'efficenza. Qualche giorno fa il direttore Aiea aveva denunciato lo stato di precarietà in cui versa la centrale ed il sopralluogo di oggi servirà a verificarne l'efficienza.