Verona: sarebbe un caso di omicidio-suicidio quello dei due giovani fratelli trovati morti in casa

(PRIMAPRESS) - VERONA - Sono ancora da chiarire le cause dell'onicidio-suicidio dei due fratelli di 28 e 24 anni, Patrizio ed Edoardo Baltieri che sono stati trovati morti nell'abitazione di famiglia, a Verona, con ferite di arma da fuoco. La tragica scoperta è stata fatta dal padre. L'ipotesi, dunque, sarebbe di omicidio-suicidio. Il corpo del 24enne era nel soggiorno di casa, quello del fratello nella sua camera, vicino a una pistola legalmente detenuta dalla famiglia. Secondo le ipotesi più accreditate il 28enne avrebbe sparato al fratello dopo una lite e si sarebbe suicidato. In famiglia anni fa c'era stata la morte di un altro fratello ma per una malattia. - (PRIMAPRESS)