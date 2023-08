USA, spionaggio: due marinai americani accusati di aver fornito dati sensibili alla Cina dietro pagamenti

(PRIMAPRESS) - USA - Due marinai americani sono stati arrestati con l'accusa di spionaggio per conto della Cina. Lo ha annunciato il dipartimento della Giustizia Usa, secondo cui i due avrebbero fornito "informazioni militari sensibili finite nelle mani della Cina in cambio di denaro". Così ha riferito il vice procuratore generale per la sicurezza nazionale Matthew Olsen. - (PRIMAPRESS)