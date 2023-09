Usa: oggi la commemorazione a 22 anni dall’attacco al World Trade Center di New York

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Inizierà alle ore 8,40 di oggi, al Memorial dell'11 settembre, la commemorazione del tragico attacco al World Trade Center di New York.

La cerimonia annuale di commemoraziione sarà trasmessa in diretta sulle reti Tv Usa, dalle 8:40 fino alle 12:30 circa (ora locale). Durante la commemorazione verranno letti ad alta voce i nomi degli uomini, delle donne e dei bambini uccisi a seguito degli attacchi terroristici alle torri gemelle del 1993. L'11 settembre 2001 è una data che ha cambiato il corso della Storia. Ricorderemo per sempre le vittime, i loro cari e l'eroismo dei soccorritori. La lotta al terrorismo è il nostro impegno per la sicurezza dei cittadini, per la democrazia e la pace".Così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, a 22 anni dall'attacco alle Torri Gemelle. - (PRIMAPRESS)