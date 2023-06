Usa, nel Michigan un mega party organizzato con i social finisce con due vittime e pedoni feriti

(PRIMAPRESS) - USA - Due morti e 15 feriti è il bilancio di una lite scoppiata a un mega party in strada conclusosi con una sparatoria a Saginaw, nel Michigan, Stati Uniti. Le vittime sono un 19enne e una 51enne. La festa era stata organizzata con inviti lanciati sui social. La polizia aveva disperso la folla già "diverse volte in più punti", prima dell'episodio di violenza. Grande caos,"gente in fuga a piedi e in auto che dalla fretta hanno investito dei pedoni", ha riferito la polizia. - (PRIMAPRESS)