Ucraina: visita di Putin alla base militare di Kherson per ascoltare opinioni dei militari sul conflitto

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Visita del presidente russo, Putin, al quartier generale del gruppo di truppe Dnepr,nella Regione ucraina di Kherson. Lo riferisce l'agenzia di stampa Ria Novosti. Putin ha ascoltato i rapporti dei comandanti militari. "Non voglio distrarvi dai doveri diretti relativi al comando e al controllo. Stiamo lavorando in modo professionale, velocemente ma concretamente", ha detto Putin. "E' importante per me sentire le opinioni su come si sta sviluppando la situazione, ascoltare, scambiare informazioni". - (PRIMAPRESS)