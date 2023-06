Ucraina, bombe sulla zona residenziale di Kryvyi Rih: tre morti e 25 feriti. Oggi il sopralluogo di Grossi a Nova Kakhovka

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Tre morti e 25 feriti civili a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky nella regione centrale di Dnipropetrovsk, bombardata nella notte.Colpito un edificio di 5 piani.Lo riportano i media locali. "Un altro atto terroristico dei russi che prende di mira il settore residen- ziale. Di notte. Insidioso. Crudele. Ci sono morti e feriti", ha scritto il capo dell'amministrazione militare regionale Serhiy Lysak su Telegram. Missili anche su Kiev. Allerte antiaeree attivate all'alba in tutto il Paese.

Intanto sul fronte allarme diga di Nova Kakhovka, il direttore di Aiea, l'Agenzia atomica si è messo in viaggio per raggiungere i luoghi sotto osservazione: "Sono in viaggio verso l'Ucraina per incon- trare il presidente Zelensky e presen- tare un programma di assistenza in se- guito alla catastrofica inondazione della diga di Nova Kakhovka". Lo annuncia su Twitter il direttore ge- nerale dell'Aiea,Rafael Mariano Grossi. "Valuterò la situazione alla centrale nucleare di Zaporizhzhia e condurrò una rotazione (della missione Aiea per l'impianto) Isamz con un team rafforzato", ha aggiunto. - (PRIMAPRESS)