Ucraina: bombe su Dnipropetrovsk provocano un morto e 7 feriti. Ritardi sulla formazione dei piloti di F-16

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Gli attacchi russi a Dnipropetrovsk in Ucraina di questa notte - secondo quanto riportato dal Kyiv Independent - hanno causato un morto e 7 feriti. A Mezhivskyi sono segnalati "gravi danni alle infrastrutture civili". Bombe anche su Nikopol, dall'altra par- te del fiume Dnipro rispetto alle posi- zioni delle forze russe. Danneggiati edifici residenziali, aziende agricole e infrastrutture. E le autorità Ucraine fanno sapere che dall'inizio della guerra si sono registrati danni ambientali per un totale di 52 miliardi di euro. Intanto in queste ore, il responsabile dell'aeronautica militare Ucraina, Yuri Ignat, ha riferito, parlando di difesa aerea con gli F-16 degli alleati: "E' ovvio che non saremo in grado di proteggere l'Ucraina con aerei F16 questo autunno e inverno" riferendosi al tempo necessario che occorrerà per l'addestramento dei propri piloti. - (PRIMAPRESS)