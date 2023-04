Ucraina, a Melitopol le forze russe trasformano scuole e palestre in ospedali per i loro feriti

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Nella regione di Zaporizhzhia (Sudest) le forze armate russe hanno trasformato una palestra scolastica in un ospedale militare. Lo riferisce il sindaco di Melitopol, Federov, su Telegram. "Gl invasori stsnno subendo pesanti perdite. Il 90% delle strutture mediche sono già utilizzate come ospedali per il personale militare russo, ora hanno iniziato a radunarsi nelle scuole" ha detto. - (PRIMAPRESS)