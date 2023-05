Texas: è stato ucciso il killer che ieri aveva sparato in un centro commerciale causando 9 vittime e 7 feriti

(PRIMAPRESS) - USA - È stata confermata dalla polizia del Texas l'uccisione del killer che ieri in serata aveva ucciso 9 persone uccise, è ferite 7 feriti Nove vittime e 7 feriti aprendo il fuoco in un centro commercialde ad Allen, un sobborgo di Dallas. Lo ha comunicato la polizia di Allen in una conferenza stampa. Sette sono i feriti ricoverati in strutture ospedaliere, tra cui un bambino.Tre sono in gravi condizioni. Il killer che è stato raggiunto dai colpi degli agenti, aveva agito da solo. - (PRIMAPRESS)