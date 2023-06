Terza tappa della Mille Miglia: oggi da Roma a Parma con Vesco e Salvinelli ancora in testa

(PRIMAPRESS) - ROMA - La pioggia battente incontrata nella prima parte della tappa da Cervia-Milano Marittima fino a Roma non ha rallentato le 407 auto storiche della Mille Miglia. Gli equipaggi poi sono stati impegnati in sette prove cronometrate nel territorio di Corridonia, Controllo Timbro e un altro blocco di Prove Cronometrate nella frazione Montotto. Oggi la ripartenza delle vetture per la tappa che da Roma passerà da Siena, Modena, Reggio Emilia per fermarsi a Parma. Andrea Vesco e Fabio Salvinelli partono in testa davanti a Gianmario Fontanella e Anna Maria Covelli, con Alberto Aliverti e Stefano Valente sul terzo gradino del podio. Andrea Milesi e Giordano Mozzi sono al primo posto del Ferrari Tribute. - (PRIMAPRESS)