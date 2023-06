Terracina: tutti a scuola di Lindy Hop con il #RetrofestivaI. Due giorni di swing sul litorale laziale

(PRIMAPRESS) - TERRACINA (LATINA) - Da domani 28 giugno al 2 luglio il litorale laziale si trasformerà in pista da ballo con musicisti e ballerini provenienti da ogni parte del mondo. Torna infatti #RetroFestival, kermesse giunta alla sua 4° edizione dedicata interamente al Lindy Hop, la musica swing ed al mondo del vintage, evento che anche quest’anno vedrà protagonista il comune di Terracina. Cinque serate con 12 ore di workshop, lezioni di ballo con insegnanti di livello internazionale, un Market vintage con 30 stand, street food, aree dedicate ai bambini, concerti, esibizioni dal vivo, dj set, animeranno il litorale laziale e trasformeranno Terracina in un parco divertimenti dedicato al mondo dello swing, genere Jazz degli anni ‘30 che sta spopolando in Italia attirando un numero sempre maggiore di appassionati, al punto che l’edizione dello scorso anno di #RetroFestival ha registrato un record di presenze, con circa 10mila visitatori e oltre 200 ballerini che si sono esibiti nel corso della kermesse. Quest’anno #RetroFestival si aprirà il 28 giugno con un pre-party a partire dalle ore 18:00 nell’incantevole “Giardino della Meson” (Via Pontina, km 105.500), location speciale ed esclusiva che ospiterà la prima serata del festival e dove sarà possibile fare aperitivo e cena e seguire la lezione di danza jazz tenuta dall’insegnante Anna Portell Bueso. Subito dopo “Social dance DJ set” fino alle ore 2:00. Il 29 giugno si prosegue con una visita guidata del centro storico di Terracina (ore 17:00), per poi spostarsi alle ore 18:30 alla Pineta (via Cristoforo Colombo), dove si svolgeranno le altre 4 serate del festival, durante le quali si alterneranno corsi di ballo, lezioni di yoga, concerti dal vivo, esibizioni di band musicali, e dj set fino alle ore 2:00. Il tutto impreziosito da numerosi stand di street food, cocktail bar e da un fornitissimo “Vintage Market” per gli appassionati del genere. - (PRIMAPRESS)