Taiwan evacua oltre 3 mila persone e cancella 200 voli per l’arrivo del tifone Haikui

(PRIMAPRESS) - TAIWAN - Continua a crescere il numero degli evacuati per il tifone Haikui che si è abbattuto su Taiwan. Sono oltre 3 mila le persone evacuate dalle aree ad alto rischio nella parte orientale di Taiwan in vista dell'arrivo del tifone Haikui. L'isola si sta preparando all'arrivo della prima tempesta tropicale da quattro anni. Haikui si è preannunciato con forti piogge alle prime ore di oggi; ma nel corso della giornata si prevede vento a circa 140km all'ora per le 17 ora locale, nella parte orientale di Taiwan a Taitung. Scuole e uffici nelle zone meridionali e orientali sono rimasti chiusi e più di 200 voli cancellati. - (PRIMAPRESS)