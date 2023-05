Strage di Capaci: oggi il giorno della memoria per 31 anni di processi con troppi lati oscuri

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi Martedì 23 maggio ricorre il 31esimo anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. La premier Meloni parteciperà all'iniziativa che si terrà nell'aula bunker dell'Ucciardone, con un videomessaggio perchè impegnata in Consiglio dei Ministri che dovrà approvare le misure di sostegno per l'alluvione in Emilia Romagna. Sarà invece a Palermo il ministro dell'Interno Piantedosi.Un giorno della memoria fitto di appuntamenti,in ricordo delle vittime di tutti gli attentati mafiosi su cui rimangono ancora troppi lati oscuri. - (PRIMAPRESS)