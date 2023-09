Sport, giornata di appuntamenti: dalla finale di volley all’America’s Cup fino al derby Inter-Milan

(PRIMAPRESS) - ROMA - Calendario di sport oggi sabato 16 settembre. L’Italia affronterà la Polonia nella Finale degli Europei di volley maschile al PalaEur di Roma. In contemporanea, a causa di calendari redatti con sempre meno criterio, la Nazionale di volley femminile sfiderà la Corea del Sud nel primo match del preolimpico. Da non perdere, nel pomeriggio, la seconda giornata delle regate preliminari di America’s Cup, con Luna Rossa a caccia di grandi risultati. E c'è grande attesa per il derby Inter-Milan che si disputerà oggi alle 18,00. - (PRIMAPRESS)