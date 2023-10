Sisma Campi Flegrei: nuova scossa con epicentro tra Pozzuoli e Agnano. Molti dormiranno in strada

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Ancora scosse di terremoto nella zona dei Campi Flegrei. La zona di via Pisciarelli, è stato l'epicentro del terremoto, al confine tra il Comune di Pozzuoli ed Agnano, frazione di Napoli dove la gente si è riversata in strada. Alcuni si sono fatti coraggio e sono tornati nelle case, ma molti hanno ancora paura. Ci sono persone, come una coppia di anziani, che aspettano con le valigie sul marciapiede: "ora arrivano dei nostri parenti,ci porteranno a casa loro", dicono. Intanto, continuano le verifiche di stabilità degli edifici, sia pubblici che privati, ed anche presso alcune fabbriche. - (PRIMAPRESS)