Siberia: oggi il bilaterale tra Putin e il nordcoreano Kim Jong-un per un patto “contro l’imperialismo”

(PRIMAPRESS) - SIBERIA - Una vigorosa stretta di mano tra il presidente russo Putin e il leader nord-coreano Kim Jong-un Putin al cosmodromo di Vostochny, nella regione dell'Amur, in Siberia. È lì che questa mattina sono iniziati i loro colloqui alla presenza delle rispettive delegazioni. Tra i temi, un probabile accordo su armamenti e tecnologia militare in qualcosa che appare di più come una cooperazione bilaterale per intese commerciali ed economiche e di scambi culturali. E' il secondo vertice tra Putin e Kim Jong-un dal 2019. E già Kim Jong-un, arrivato con il suo scenografico treno verde blindato e schermato alla "vista satellitare", ha parlato di accordo contro gli imperialismi. Chiaro riferimento agli Usa. - (PRIMAPRESS)