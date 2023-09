Sepoltura in Sicilia per il boss Matteo Messina Denaro deceduto ieri notte nell’ospedale dell’Aquila

(PRIMAPRESS) - L'AQUILA - Avverrà in Sicilia la sepoltura del boss Matteo Messina Denaro che ieri notte si è spento nell'ospedale dell'Aquila dove era stato ricoverato per la sedazione di forti dolori per un tumore al colon. Dopo una agonia di alcuni giorni se ne è andato l'ultimo stragista di Cosa Nostra, arrestato a gennaio scorso dopo 30 anni di latitanza. Il capomafia soffriva di una grave forma ditumore al colon diagno sticata mentre era ancora ricercato, a fine 2020. Dopo la cattura, Messina Denaro è stato sottoposto alla chemioterapia nel supercarcere dell'Aquila dove era stata allestita una sorta di infermeria attigua alla cella,seguito da una equipe di oncologi ed infermieri del carcere. - (PRIMAPRESS)