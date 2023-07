Senato, audizione Santanchè: “Non ho ricevuto alcun avviso di garanzia” e snocciola i dati delle sue aziende

(PRIMAPRESS) - ROMA - “Non ho ricevuto alcun avviso di garanzia”. Esordisce, così, il ministro del Turismo, Daniela Santanchè in audizione nell’Aula del Senato presieduta dal presidente La Russa. La Santanchè è stata chiamata a riferire in merito ad una delle puntante di Report su Rai3 in cui sono state rivelate alcune posizioni irregolari legate alle sue aziende editoriali. “La denuncia alla trasmissione è partita da un finanziere che partito da Torre del Greco è arrivato alle Bahamas” ventilando un delatore non proprio in regola con le leggi fiscali. Ma l’intervento della ministra cita il giornale il Domani che questa mattina ha parlato di un avviso di garanzia di cui lei stessa e i suoi avvocati non sono a conoscenza. Santanchè fa intendere che o la notizia è stata una fake news o il giornale avrebbe ricevuto da fonti di giustizia una informativa non ancora notificata. Poi la ministra snocciola in modo pedissequo tutti i dati della sua storia aziendale. - (PRIMAPRESS)