Scomparsa Vincenzo D’Amico, l’indimenticato capitano della Lazio. Il cordoglio del mondo del calcio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il cordoglio per la scomparsa di Vincenzo D'Amico arriva da tutto il mondo del calcio italiano e della Rai per cui D'Amico ha collaborato come opinionista. L'ex calciatore della Lazio si è spento all'età di 68 anni a causa di un tumore che lo aveva colpito anni fa. Di recente aveva reso pubblica la sua lotta contro il male. Il decesso a Roma al Policlinico Gemelli. Il nome di D'Amico è legato al primo storico scudetto della Lazio nel campionato 1973-74. "Leggenda biancoceleste e coraggioso capitano nei momenti difficili della Società". Così il presidente Claudio Lotito e tutta la Lazio ricordano il giocatore che aveva militato nella squadra dal 1971 al 1986. - (PRIMAPRESS)