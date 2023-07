Sciopero: treni fermi solo fino alle 15 ma sabato 15 cancellati 133 voli. I passeggeri potranno cambiare la data senza penali

(PRIMAPRESS) - ROMA - Con l'intervento del MIT e della Commissione Garante degli scioperi per il dimezzamento del monte ore di blocco del lavoro nel settore trasporti, i disagi dovranno terminare subito dopo le ore 15 di oggi invece di prolungarsi per l'intera giornata. Ma resta aperto il nodo del blocco dei voli aerei programmato per sabato. A causa dello sciopero dei lavoratori del comparto aereo e delle società di handling proclamato per sabato 15 luglio, i voli di Ita Airways potrebbero essere cancellati o ritardati. I voli interessati sarebbero 133. È quanto riporta il sito ufficiale della compagnia di bandiera. Ita Airways rende noto di aver attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: il 40% riuscirà a volare nella stessa giornata dello sciopero. I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Ita Airways per viaggiare il 15 luglio, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 22 luglio 2023. - (PRIMAPRESS)