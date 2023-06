Sardegna: un turista 62enne muore alla Maddalena per la caduta di un masso. Vana l’operazione d’urgenza

(PRIMAPRESS) - SARDEGNA - Un turista lombardo è morto in Sardegna, colpito da un grosso masso mentre era in spiaggia alla Maddalena. L'incidente è avvenuto ieri, mentre il 62enne era sul litorale di Abbattoggia. Da un costone è precipitato un masso che lo ha colpito, provocandogli un trauma addominale. Arrivato in condizioni gravissime all' ospedale di Olbia, è stato sottoposto a un intervento chirurgico ma per lui non c'è stato nulla da fare. - (PRIMAPRESS)