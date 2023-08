Santa Margherita Ligure: è piantonato l’uomo che ha accoltellato il vicino di casa per questioni condominiali

(PRIMAPRESS) - LIGURIA - Omicidio ieri a Santa Margherita Ligure, in provincia di Genova. In via Costamezzana un uomo di 30 anni è stato accoltellato da un vicino di casa per questioni condominiali. Sul posto è arrivato il personale medico del 118, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. L'aggressore è piantonato in ospedale a Lavagna, con ferite riportate nella colluttazione avvenuta prima dei colpi mortali. Sulla vicenda indagano i Carabinieri. - (PRIMAPRESS)