Sanità: il 12 luglio a Roma, il flashmob del SIS 118. La lettera aperta inviata a Meloni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sarà un flashmob silenzioso quello indetto il prossimo 12 luglio 2023, alle ore 12.00, a Roma, in Piazza Santi Apostoli dal Sistema Nazionale 118. Solo 15 minuti in piazza per segnalare ai media un lavoro oscuro ma che segna il confine, in molti casi, tra la vita e la morte: "Lavoriamo, serviamo lo Stato, senza sosta per 24 ore salvando vite umane". Scrive, così in un comunicato il presidente del SIS 118, Mario Balzanelli e che ha inviato quest'oggi una lettera aperta alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

"Ecco, Signor Presidente, noi siamo coloro i quali salvano vite umane! Migliaia di vite umane ogni anno! Siamo gli operatori del Sistema salvavita tempo dipendente dello Stato italiano. Siamo quelli che hanno contribuito in modo determinante a salvare l’Italia dalla immane tragedia della COVID-19. Intendiamo - si legge ancora nella lettera aperta - rendere visibile il fatto che esistiamo, che non siamo dei fantasmi, perché, fino ad oggi -sembra incredibile, ma è così!- siamo stati, nel modo più assoluto e sistematico, dimenticati, ignorati, da tutti i precedenti Governi di questo Paese e da tutti i provvedimenti legislativi di rinforzo della Sanità territoriale da circa trenta anni.

Vogliamo incontrarla signora Presidente - chiude la nota di Balzanelli - per descriverle come debba correttamente funzionare il Sistema di Emergenza Territoriale che non è l'esigenza di una categoria ma la civiltà di un paese". - (PRIMAPRESS)