Salario minimo: a rischio l’incontro di domani a Palazzo Chigi. Tensioni tra le opposizioni

ROMA - La chiusura dei lavori parlamentari per la pausa estiva, prevista per domani, avrebbe ancora un nodo da risolvere: l'incontro a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e le opposizioni sulla questione salario minimo. Ma in queste ore l'appuntamento sembra ancora incerto o quanto meno tempestoso viste le polemiche innescate. "Qual è la strategia di Meloni? Prima convoca l'incontro e poi cerca l'incidente per farlo saltare?",si domandano dal Pd."Il salario minimo va fatto per legge e la contrattazione collettiva rafforzata", incalza Scotto. "Meloni si dice contraria usando argomentazioni infondate, come quella che si abbasserebbero gli stipendi. Una fake news -attacca Conte,M5s- Vuol dire che non ha neanche letto nostra proposta". Queste,dunque, le reazioni a dichiarazioni di queste ore che potrebbero anche far saltare l'incontro previsto per domani.