Rivolta Wagner: Putin ringrazia per la fedeltà la Guardia Nazionale: “Avete evitato una guerra civile”

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Il presidente russo Vladimir Putin questa mattina ha ringraziato l'esercito per la lealtà dimostrata durante la circostanza della marcia su Mosca del battaglione Wagner. Un ringraziamento che fa capire come la vicenda sia stata percepita da Putin come un tentativo di colpo di Stato tanto da spingerlo anche a rivedere le dotazioni della Guardia nazionale russa, alle dirette dipendenze del Cremlino con un equipaggiamento di armi pesanti e carri armati. Lo ha detto il Comandante Zolotovov, citato dall'Agenzia Ria Novosti Il presidente Putin al personale militare riunito al Cremlino ha detto che "l'esercito e il popolo",durante l'am- mutinamento del gruppo Wagner,"non erano con loro"."Avete fermato una guerra civile, agito in modo corretto. Vi ringrazio", ha detto loro. - (PRIMAPRESS)