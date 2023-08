Reddito di Cittadinanza: a Teramo denunciate 186 persone che lo percepivano senza titolo

(PRIMAPRESS) - TERAMO - I carabinieri di Teramo hanno denunciato 186 persone ritenute presunte responsabili di indebita percezione del Reddito di cittadinanza, per un danno complessivo nei confronti dell'erario di oltre un milione di euro. L'attività investigativa dei Carabinie- ri ha ricostruito mediante riscontri incrociati con gli uffici anagrafici comunali,l'Inps e il controllo del territorio,che le persone avevano prodotto false dichiarazioni per avere il Reddito di cittadinanza, anche se non avevano i requisiti previsti dalla legge. - (PRIMAPRESS)