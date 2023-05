Ravello: è morto l’autista del bus turistico precipitato in una scarpata. Da stabilire le cause

(PRIMAPRESS) - RAVELLO (SALERNO) - È morto l'autista dell'autobus turistico precipitato oggi nella scarpata sottostante la stretta strada della cittadina salernitana. Una caduta di 20 metri del mezzo che si è fermato adagiandosi sul fianco di una casa. A bordo c'era solo l'autista che sembrava potesse uscirne solo ferito ma invece non c'è l'ha fatta.

L'autobus stava percorrendo la strada che da Ravello, in provincia di Salerno conduce a Castiglione e, in prossimità di un tornante è precipitato finendo sul muro di una casa sottostante. . - (PRIMAPRESS)