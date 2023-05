Rai: ecco le nomine dei direttori dal Tg1 al Giornale Radio. Nessuna donna al vertice delle testate

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo la nomina dell'Ad della Rai, Roberto Sergio, arrivato da una scelta interna dell'azienda di Viale Mazzini, oggi sono arrivate le nomine delle tre reti del TG. Gian Marco Chiocci, direttore di ADN Kronos e vicino alla premier Meloni, va al Tg1 mentre Antonio Preziosi Tg2 sarebbe in quota Forza Italia e si conferma Mario Orfeo al Tg3 anche per il buon lavoro di recupero di ascolti della terza rete. Al Giornale Radio, invece, arriva Francesco Pionati con una esperienza politica nell'Alleanza di Centro prima al Senato e poi alla Camera e Jacopo Volpi, pur vicino alla pensione, va ad occupare RaiSport. Sulle nomine di Chiocci e Preziosi nel CdA ci sono stati tre i voti contrari: la presidente Soldi, la consigliera Bria (quota Pd) e Laganà (dipendenti Rai). Astenuto Di Majo (M5S). A favore l'Ad Sergio, i consiglieri di maggioranza Agnes e De Biasio. Polemiche sulla mancata nomina di una donna alle direzioni che era stato uno dei cavalli di battaglia della premier del suo inizio di governo. Per i generi Stefano Coletta lascia l’Intrattenimento Prime Time a Marcello Ciannamea e ne prende il posto alla Distribuzione. Angelo Mellone dirigerà l'Intrattenimento Day Time, Paolo Corsini l'Approfondimento; Adriano De Maio guiderà Cinema e serie Tv, Maurizio Imbriale dirigerà Contenuti Digitali. Per i canali radio, a capo di Radio 2 va Simona Sala e Marco Lanzarone assume la responsabilità della nuova Direzione Radio digitali specializzate e podcast. Infine, Monica Maggioni si insedia alla Direzione Editoriale per l’Offerta informativa.

Nel corso della seduta, il Consiglio ha anche deliberato il rinnovo dei CdA delle società controllate, i cui organi sociali erano in scadenza: a Rai Cinema vengono confermati Paolo Del Brocco nel ruolo di Amministratore Delegato e Nicola Claudio come Presidente; Sergio Santo è nominato Amministratore Delegato di Rai Com, mentre Claudia Mazzola si insedia come Presidente. Andrea Vianello viene designato Direttore generale di San Marino RTV. - (PRIMAPRESS)