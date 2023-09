Rai: apposta dai vertici di viale Mazzini una targa in ricordo del Consigliere Riccardo Laganà recentemente scomparso

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ad un mese dalla scomparsa del Consigliere Rai, Riccardo Laganà, oggi alla presenza della famiglia, la Presidente Marinella Soldi, l'AD Roberto Sergio, i componenti del Cda e il Direttore Generale Giampaolo Rossi lo hanno voluto ricordare con l’apposizione di una targa presso la regia del Nomentano 5, luogo in cui Riccardo Laganà ha svolto il suo percorso professionale in Rai. Tanti i colleghi presenti a testimonianza della stima per il primo consigliere eletto dai dipendenti. - (PRIMAPRESS)