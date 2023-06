Processo Trump: tribunale di Miami blindato per la lettura dei 37 capi d’accusa federali. “Sono innocente”

(PRIMAPRESS) - USA - All'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump saranno letti i 37 capi d'accusa federali nel Tribunale di Miami in Florida tra cui c'è quello di aver sottratto carte riservate dalla Casa Bianca. Trump si è dichiarato innocente ed ha invece puntato il dito su Biden dandogli del corrotto "Abbiamo assistito al più malvagio e a- troce abuso di potere". Così Trump non si piega alle 37 accuse federali a suo carico. A poche ore dalla comparizione in tribunale a Miami arringa una folla di suoi sostenitori nel golf club di Bedminster in New Jersey. "Non mi sento al di sopra della legge, sono l'unico che la rispetta", ha dichiarato l'ex presidente Usa accusando Biden di avere "centinaia di documenti classificati. Eppure niente è successo al corrotto Joe", ha aggiunto. - (PRIMAPRESS)