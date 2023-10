Presentata alla Camera dei Deputati l’iniziativa della Fondazione OneSight “Vedere Meglio, Vivere Meglio, tutti”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Presentata oggi nella Sala degli Arazzi della Camera dei Deputati il meeting “Vedere meglio, vivere meglio, tutti” della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia ETS (Ente Terzo Settore) al quale hanno preso parte, tra gli altri, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il Presidente della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia Leonardo Maria Del Vecchio e il presidente della Comunità di Sant’Egidio Marco Impagliazzo.

Durante l’evento è stato presentato il volume "Vedere meglio, vivere meglio, tutti. La povertà, le malattie della vista e la sfida per sconfiggerle in Italia e nel mondo entro il 2050” curato dal professor Filippo Cruciani, oftalmologo e componente del comitato scientifico della Fondazione, in collaborazione con la società di ricerca Tolomeo su dati Istat. Si tratta della prima ricerca dedicata al tema della salute visiva, con particolare riferimento alle categorie sociali economicamente più svantaggiate. Dallo studio emerge ad esempio che il numero di persone con limitazioni della vista in difficoltà economica sono all’incirca 907 mila in tutta Italia, dei quali 91 mila hanno limitazioni gravi della vista. In questo senso vanno le iniziative della Fondazione, come “Le giornate della vista” con cui sono state allestite delle vere e proprie cliniche oculistiche temporanee ed è stato garantito l’accesso a un’assistenza oculistica di qualità a oltre 5.800 persone svantaggiate in tutto il territorio nazionale. - (PRIMAPRESS)