Pnrr, Fitto: “La Commissione Ue ha dato il via libera alle nostre proposte”. La 4ª rata avrà 500 mln in più

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Entro il 2023 avremo i 35 mld del Pnrr. La commissione Ue ha dato il via libera alle proposte che il governo ha messo in campo sia relativamente all'approvazione della terza rata con modifiche, che alla quarta. E'stato un lavoro "complesso" su cui c'è stato "apprezzamento di molti esponenti Ue".Così il ministro degli Affari europei,Fitto, nelle comunicazioni di oggi alla Camera sulla revisione complessiva degli investimenti del Pnrr "La 4a rata, con un obiettivo in più, passerà da 16 a 16,5 mld, recuperando le risorse della terza rata(...).Entro il 2023 si concluderà l'iter per i 35 mld".