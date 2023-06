PartyGate: elezioni suppletive alla Camera di Londra per sostituire il dimissionario Boris Johnson

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Molti dei tabloid inglesi questa mattina aprono con le dimisssioni dalla Camera dei Deputati dell'ex premier Boris Johnson come conseguenza dell'indagine parlamentare nei suoi confronti per il cosiddetto Partygate. Il rapporto dell'alta funzionaria Gray ha evidenziato i comportamenti non giustificabili dell'allora capo del governo, che mentre varava restrizioni anti Covid, le avrebbe violate con alcune persone del suo staff in sedici eventi al 10 Downing Street. Ora bisognerà eleggere il suo sostituto alla Camera con elezioni suppletive. - (PRIMAPRESS)