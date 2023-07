Palestina, raid aereo israeliano distrugge uno stabile civile: 3 morti e 13 feriti. Abu Mazen: “Crimine di guerra”

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Si contano 3 palestinesi morti e 13 feriti nell'attacco aereo israeliano su Jenin, in Cisgiordania. La radio militare israeliana parla di diversi corpi sepolti sotto le macerie in un edificio colpito dall'aviazione. Il portavoce del presidente Abu Mazen definisce il raid "un nuovo crimine di guerra contro il nostro popolo indifeso". Rudeinah ha anche invitato "la comunità internazionale a rompere il suo vergognoso silenzio e ad agire per costringere Israele a fermarsi". - (PRIMAPRESS)