Palermo: morta la donna di Pantelleria ustionata dal compagno ora piantonato in ospedale

(PRIMAPRESS) - PALERMO - È morta la donna che due giorni fa era stata ustionata dal compagno. La 48enne si è spenta dopo due giorni di agonia nell'Ospedale Civico diPalermo dove era stata trasferita d'urgenza da Pantelleria per la gravità delle ustioni che le ricopriva il 70% del corpo. Nello stesso ospedale è piantonato il responsabile del femminicidio a sua volta ustionato da un ritorno di fiamma. Entrambi separati, i due si frequentavano da circa 2 anni e convivevano. Dopo una lite per gelosia, lui è uscito a comprare la benzina e ha agito. Lei è fuggita, ma non è bastato a salvarla. - (PRIMAPRESS)