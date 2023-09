Ortles: due alpinisti in cordata muoiono scivolando dalla via normale. I corpi recuperati dal soccorso alpino

(PRIMAPRESS) - TRENTO - Due alpinisti in cordata sono morti in un incidente di montagna avvenuto questa mattina sull'Ortles. La disgrazia si è verificata alle 6.20 sulla via normale, mentre la cordata era diretta verso la vetta. Secondo una prima ricostruzione un alpinista è scivolato e cadendo ha trascinato gli altri con sé. Le vittime sono un tedesco e un italiano mentre altri due sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino e gli elicotteri di soccorso di Elisondrio, Pilikan 3 e Guardia di Finanza. - (PRIMAPRESS)