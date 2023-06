Omicidio Nael in Francia: 667 fermati per gli scontri con la polizia. Macron rientra da Bruxelles

(PRIMAPRESS) - FRANCIA - Sale a 667 il numero delle persone fermate per le violenze scoppiate in Francia a seguito dell'uccisione del 17enne Nahel da parte di un poliziotto. È il frutto degli scontri che dalle Banlieu a Nanterre dove è stato ucciso il ragazzo raccontano la rabbia esplosa nelle strade contro la polizia. Il presidente Macron costretto a rientrare in anticipo dal Consiglio europeo di Bruxelles. A Parigi sono stati saccheggiati numerosi negozi, anche nella centralissima rue de Rivoli. Assaltati i commissariati in diverse zone della periferia di Parigi. - (PRIMAPRESS)