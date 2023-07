NATO: domani l’apertura del vertice a Vilnius. Oggi incontro in Lettonia di Meloni con Karins

(PRIMAPRESS) - VILNIUS (LITUANIA) - In vista del vertice NATO di domani 11 luglio a Vilnius, la NATO ha commissionato un'indagine in tutte le 31 nazioni alleate. L'indagine misura l'opinione pubblica nelle nazioni alleate, compreso il sostegno all'adesione alla NATO, la difesa collettiva e la spesa per la difesa. Nel complesso, il sostegno alla NATO rimane forte, così come il sostegno a continuare ad assistere l'Ucraina.

In attesa del summit di domani, la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni incontrerà il Primo Ministro della Repubblica di Lettonia, Arturs Krisjanis Kariņs. - (PRIMAPRESS)