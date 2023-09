Napolitano: l’inedita cerimonia funebre del Presidente emerito a Montecitorio con Macron e Steinmaier

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il feretro del Presidente emerito Giorgio Napolitano è entrato accompagnato da 4 corazzieri e i militari in rappresentanza dei vari corpi nella sala adiacente all'emiciclo della Camera. La prima volta di un funerale per un Capo di Stato a Montecitorio. Il feretro di Giorgio Napolitano era stato portato dal Senato alla Sala dei Ministri dove era stata esposta la bara avvolta nel Tricolore. Applausi fuori Montecitorio. Funerali di Stato, lutto nazionale. Un minuto di silenzio nell'Emiciclo. Gremita l'Aula della Camera per i Funerali di Stato del presidente emerito e corazzieri schierati nell'emiciclo. L' ultimo saluto a Giorgio Napolitano, in una cerimonia laica. Tra le massime autorità, il Capo dello Stato Mattarella, il Presidente del Consiglio Meloni e i presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, e i rappresentanti stranieri Macron e Steinmeier oltre alle diplomazie di diversi paesi. Dopo l'intervento del Presidente La Russa quello del figlio Giulio e la nipote Sofia: "Spero che possiate ammirarlo con la stessa ammirazione che abbiamo per lui".







- (PRIMAPRESS)