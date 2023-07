Napoli: in fumo l’installazione di Pistoletto “La Venere degli Stracci” a Piazza Municipio

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Un incendio ha distrutto a Napoli la Venere degli Stracci, un'installazione di Michelangelo Pistoletto inaugurata di recente in piazza Municipio. Realizzata dall'artista 90enne come una versione più grande di una sua precedente scultura, la Venere degli Stracci riproduceva in acciaio e vetroresina un'opera del neoclassico danese Thorvaldsen. Bellezza e rifiuti a confronto, per riflettere era il messaggio lanciato con l'opera dall'artista. Resta solo lo scheletro; in fumo stracci e vetroresina. Indagini sulle cause. - (PRIMAPRESS)